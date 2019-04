In den nächsten Jahren soll die riesige Grube sich in einen See mit einer Wasserfläche von 19 Quadratkilometern verwandeln. Damit wäre er der größte künstliche See Deutschlands. Rund 45 Millionen Kubikmeter fließen dazu jährlich in die Tagebaugrube. Der Ostsee wird etwa 1,5 Mal größer als der Scharmützelsee, Brandenburgs "Märkisches Meer" und gut zweieinhalb Mal so groß wie der Große Müggelsee, Berlins größter See. Im Jahr 2025 wird das Wasser nach Angaben des Betreibers Leag die notwendige Mindesthöhe von 2,70 Meter in der Mitte des Sees erreicht haben. An den Rändern des ehemaligen Tagebaus kann das Wasser durch die Gräben bis zu 30 Meter tief sein.