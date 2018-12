Michael Cohen, Ex-Anwalt von US-Präsidenten Trump. Archivbild

Quelle: Mary Altaffer/AP/dpa

Der Ex-Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, soll nach Auffassung der Staatsanwalt für längere Zeit ins Gefängnis. In einer Strafempfehlung spricht sich die New Yorker Anklagebehörde für eine Haftstrafe von rund fünf Jahren aus.



Ihm werden Falschaussagen, Steuervergehen und illegale Wahlkampfbeihilfen vorgeworfen. Grund sind Schweigegeldzahlungen an die Ex-Porno-Darstellerin Stormy Daniels und weitere Frauen, die angegeben hatten, Affären mit Trump gehabt zu haben.