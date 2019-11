Das Weiße Haus hatte zuvor argumentiert, dass McGahn und andere Zeugen "absolute Immunität" besäßen. Dem widersprach Richterin Jackson in der 188 Seiten umfassenden Urteilsbegründung. Eine derartige Immunität, die jemanden vor einer Aussage bewahrt "existiert schlicht nicht", so Jackson. "Das bedeutet, wie geschäftig oder essenziell ein Mitarbeiter des Präsidenten auch ist, und wie nahe er an sensiblen inneren Angelegenheiten und Projekten der nationalen Sicherheit ist, der Präsident hat nicht die Macht, ihn oder sie zu entschuldigen" und vom Befolgen einer gültigen vom Kongress ausgestellten Vorladung abzuhalten, argumentierte Jackson. Sie wurde von Ex-Präsident Barack Obama ernannt.