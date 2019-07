Sassoli ist seit 2009 im Europaparlament. Seit 2014 war er einer der 14 Vize-Präsidenten der EU-Abgeordnetenkammer und dabei zuständig für den Haushalt und die Mittelmeer-Politik. Als Mitglied des Verkehrsausschusses war er zudem Berichterstatter für die europäische Eisenbahnreform. Dass diese nach drei Jahren komplizierter Verhandlungen 2017 unter seiner Ägide abgeschlossen wurde, vermerkt der Italiener nicht ohne Stolz auf seiner Website.



Als Mitglied der sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) gehört er der Opposition in Italien an, wo eine Regierung aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega an der Macht ist. Geplant war die Wahl Sassolis von Rom nicht. Denn beim EU-Gipfel zur Vergabe europäischer Spitzenposten diese Woche war noch ein Sozialdemokrat aus Bulgarien für den Parlamentsposten vorgesehen. Die sozialdemokratische Fraktion ignorierte aber die Vorgabe der Staats- und Regierungschefs.