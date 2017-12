Zwischendurch einen Kaffee - gekauft am Bahnhof, in der Fußgängerzone oder an der Tankstelle. Genossen aus dem Wegwerfbecher. Ex und hopp. 320.000 Coffee to go-Becher sind es nach Schätzungen der Deutschen Umwelthilfe pro Stunde in Deutschland. Fast drei Milliarden Becher pro Jahr. Den geriffelten braunen Kunststoff-Klassiker aus dem Kaffeeautomaten kennen wir ja schon seit Jahrzehnten. Jünger hingegen ist der Pappkamerad mit Deckel. Wobei die Pappe im Inneren des Bechers hauchdünn mit Kunststoff überzogen ist. Wieder mal ein Verbundmaterial. Übers Recycling von Coffee to go-Bechern muss man sich eigentlich gar nicht groß Gedanken machen: Die meisten landen schließlich in Mülltonnen am Wegesrand. Da ist nicht viel mit Mülltrennung. Bleiben also 40.000 Tonnen Müll durch Kaffeebecher. Vermeidbarer Müll? Die Forderungen nach Mehrwegsystemen werden jedenfalls lauter - und immer mehr Verkaufsstellen erlauben es, dass wir unsere eigene Tasse füllen lassen. Vorbildlich! Allerdings gibt es auch Mahner: Schließlich muss die eigene Tasse auch gespült werden. Also mindestens Wasserverbrauch, bei Warmwasser plus Energie. Mehrwegbehälter müssen natürlich produziert werden - auch hier also Ressourcen- und Energieverbrauch. Und dann ist da noch eine Kleinigkeit: So einen Becher muss man halt immer dabei haben.

Bildquelle: dpa