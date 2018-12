Ex-US-Präsident George H.W. Bush (Archivfoto von 1988)

Quelle: Reuters

Eine weitere Besonderheit: Acht Jahre nach dem Ende seiner Amtszeit als Präsident zog 2001 sein Sohn George W. ins Weiße Haus ein. Auch sein jüngerer Sohn John Jeb machte politische Karriere und stieg zum Gouverneur von Florida auf. Daher wurde die Bush-Familie in den USA manchmal auch die "Kennedys der Republikaner" genannt.



Bush kann auf eine lange politische Laufbahn zurückblicken. Unter anderem war er acht Jahre lang Vizepräsident unter Ronald Reagan (1981-1989). Ende der 70er Jahre war er zeitweise Chef des Geheimdienstes CIA. Zuvor diente er Präsident Richard Nixon als Gesandter in Peking und war an der Normalisierung der Beziehungen zu China beteiligt.