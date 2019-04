Barack Obama und Angela Merkel verbindet eine politische Freundschaft. (Archivbild 2016)

Quelle: dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt heute den früheren US-Präsidenten Barack Obama in Berlin. Zwischen Merkel und Obama hatte sich in dessen Amtszeit eine Art politischer Freundschaft entwickelt.



Seit dem Amtsantritt von Obamas republikanischem Nachfolger Donald Trump als US-Präsident haben sich die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland deutlich verschlechtert. Vor diesem Hintergrund dürfte es auch als Signal gewertet werden, dass Merkel Obama nun in Berlin empfängt.