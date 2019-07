Ross Perot (1992)

Quelle: AP

Der Milliardär und frühere US-Präsidentschaftskandidat Ross Perot ist tot. Der Texaner starb am frühen Dienstagmorgen im Alter von 89 Jahren im Kreise seiner Familie, wie ein Sprecher mitteilte. Perot litt an Leukämie.



Der fünffache Vater hatte Milliarden von Dollar im Elektronikgeschäft gemacht. Er trat bei den Präsidentschaftswahlen 1992 und 1996 an: Zuerst versuchte er es als unabhängiger Kandidat, später als Bewerber der von ihm gegründeten Reformpartei.