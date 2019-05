Joe Biden, ehemaliger Vizepräsident der USA. Archivbild

Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden will für die Demokraten bei der Präsidentschaftswahl 2020 antreten. Das kündigte der 76-Jährige auf Twitter an. Mit ihm gibt es nun insgesamt 20 demokratische Präsidentschaftsbewerber.



Dabei beginnen die parteiinternen Vorwahlen bei den Demokraten erst 2020. Biden war von 2009 bis 2017 Stellvertreter des US-Präsidenten Barack Obama. In Umfragen unter den demokratischen Präsidentschaftsbewerbern landete Biden zuletzt meist auf Platz eins.