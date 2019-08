Zwei Schützen hatten am Wochenende in El Paso (Texas) an der Grenze zu Mexiko und in Dayton (Ohio) ein Blutbad angerichtet. Bei dem mutmaßlichen Täter von El Paso - einem 21-jährigen Weißen - gehen die Ermittler von einem rassistischen Motiv aus. Unter anderem soll er seine Attacke als Reaktion "auf die hispanische Invasion in Texas" bezeichnet haben.



Trump besuchte am Mittwoch Dayton und El Paso. Von unterwegs spottete er auf Twitter über Biden. Er schaue gerade die Rede des "schläfrigen Joe Biden", schrieb Trump. "Sooo langweilig!"