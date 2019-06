CDU-Mann Maaßen denkt über Koalitionen mit der AfD nach. Archiv.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen schließt eine Zusammenarbeit von CDU und AfD in den ostdeutschen Ländern perspektivisch nicht aus. "Man weiß nie", sagte der CDU-Mann im Deutschlandfunk. Ziel sei es, dass die CDU bei den Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen stärkste Partei werde.



Dort könne die CDU auch ohne die AfD eine Koalition bilden, glaubt er. Vor allem in Thüringen unter dem dortigen Landesvorsitzenden Björn Höcke sei eine Kooperation mit der AfD kaum möglich.