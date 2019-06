Es ist ein Satz, der aufhorchen lässt. Er fällt gegen Ende der Pressekonferenz, in der der Innenminister am Dienstag mit den Chefs der Sicherheitsbehörden über den Fall Lübcke informiert. Es spricht: Deutschlands oberster Verfassungsschützer – der Neue im Amt, Thomas Haldenwang, seit Mitte November 2018 Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz. "Angesichts der Dimension der Bedrohung durch den Rechtsextremismus", sagt Haldenwang also, "sind wir noch nicht in der Lage zu sagen: Wir beherrschen diese Bedrohung vollständig."