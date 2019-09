Freispruch für den Ex-Chef vom Lübecker Weißen Ring. Archivbild.

Der ehemalige Leiter der Opferschutzorganisation Weißer Ring in Lübeck ist vom Vorwurf des Exhibitionismus freigesprochen worden. Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass sich der Angeklagte tatsächlich bei einem Beratungsgespräch vor einer Klientin entblößte, heißt es in der Urteilsbegründung.



Eine heute 41 Jahre alte Frau hatte ausgesagt, der Angeklagte habe bei dem Gespräch im April 2016 in seinem Büro neben ihr gestanden und seine Hose geöffnet. Der Beschuldigte bestritt den Vorwurf.