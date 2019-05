Aldi Süd eröffnet erste Filialen in China. Archivbild

Der Lebensmittelhändler Aldi eröffnet in China nach eigenen Angaben in wenigen Tagen seine ersten Filialen. Aldi Süd starte in der kommenden Woche in China mit zwei Pilot-Filialen, sagte ein Sprecher.



Zuvor hatten die "Lebensmittel Zeitung" und das "manager magazin" über die bevorstehende Filialeröffnung in der Metropole Shanghai berichtet. Laut "LZ" hat Aldi in Shanghai schon eine erste Ladenfläche belegt. Dabei präsentiere sich der deutsche Discount-Pionier deutlich höherwertiger.