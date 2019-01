Das Projekt galt als Testlauf für künftige Raumfahrtmissionen.

Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Mehr als 200 Kilogramm frisches Gemüse hat ein Forscher 2018 in der Antarktis geerntet - ohne Erde, Tageslicht und Pestizide. In einem speziellen Gewächshaus nahe der Polarforschungsstation Neumayer III wuchsen unter anderem Salat, Gurken und Tomaten.



"Ich war tatsächlich überrascht, dass wir so viel ernten konnten", sagte Paul Zabel vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Von dem Experiment erhoffen sich Forscher wichtige Erkenntnisse über mögliche Gewächshäuser für Mond oder Mars.