Jedes Jahr finden die "Highlights der Physik" in einer anderen Stadt in Deutschland statt - dieses Mal in Dortmund. Entstanden ist das Festival aus dem "Jahr der Physik", das die Regierung im Jahr 2000 zum ersten Mal ausrief. Dieses Jahr steht das Event unter dem Motto "Herzrasen", weil es unter anderem um physikalische Forschung in Medizin und Sport geht. Es werden 60.000 Besucher erwartet. Ausgerichtet wird das Festival vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und der TU Dortmund. Das Programm ist kostenlos und geht noch bis zum 22. September.