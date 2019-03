Shackelford: Ja, ich denke, Facebook ist auch in Zukunft ein wichtiger Player. Der globale Fußabdruck von Facebook wird sich auf absehbare Zeit nicht verkleinern. Facebook wächst weiter - nicht so sehr in Europa und Nordamerika, aber in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Es ist wichtig, dass Facebook seine Verantwortung wahrnimmt und beispielsweise sicherstellt, dass die Plattform nicht missbraucht wird für Volksverhetzung, Rassismus, Unterdrückung von Minderheiten. Aber es ist auch wichtig, dass wir User neu darüber nachdenken, wie wir Facebook nutzen und was wir Facebook anvertrauen.