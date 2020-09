Wissenschaftler in einer Höhle in Sibierien. Symbolbild

Quelle: -/University of Oxford/dpa

Um das Tauen des Permafrosts zu verlangsamen, müssen weniger menschengemachte Treibhausgase wie Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangen. Andernfalls seien dort zunehmend zusätzliche Emissionen zu erwarten, sagte Guido Grosse vom Alfred-Wegener-Institut in Potsdam.



Die aus dem tauenden Permafrostboden freigesetzten Treibhausgase könnten nicht kontrolliert werden. Die Regionen in Alaska, Kanada und Sibirien seien einfach zu groß, begründete der Professor für Permafrostforschung.