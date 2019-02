Besonders Teenager brauchen soziale Anerkennung



Studien haben gezeigt, dass Teenager, die über längere Zeit die Erfahrung von Ausgrenzung, Demütigung oder sogar körperlicher Gewalt machen, häufiger unter psychischen Störungen leiden. Wenn Kinder und Jugendliche in der Schule oder in ihrer Freizeit sozial ausgegrenzt werden, verfügen sie noch nicht über die nötige Lebenserfahrung oder passende Strategien, um mit dem Erlebten umzugehen. Jugendliche sind deshalb von Mobbing besonders betroffen, weil sie sich in einer sensiblen Phase ihres Lebens befinden: In diesem Alter kommt es darauf an, von der Gruppe anerkannt zu werden, eine Identität und ein Selbstwertgefühl zu entwickeln. Aber gerade in diesem Zeitraum, unter den 12- bis 15-Jährigen, kommt Mobbing am häufigsten vor.

