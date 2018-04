Anti-Einwanderer-Slogans wurden in größerem Stil verbreitet als zuvor. Bulcsu Hunyadi

Hunyadi: Er hat dieses Thema zu einer Gefahr gemacht. Zum Beispiel hat die Wahl in Hodmezovasarhely vor einigen Wochen gezeigt, dass ein „Ängste“-Kandidat und ein Oppositionskandidat beide die Wahl gewinnen könnten. Fidesz ist in seiner Kampagne für diese Wahl sehr aktiv geworden. Sie haben sich neue Kommunikationswege erschlossen, Anti-Einwanderer-Slogans wurden in größerem Stil verbreitet als zuvor. Das war sehr wirkungsvoll und auch Viktor Orban selbst war in Wahl-Kampagnen der letzten Jahre sehr aktiv.