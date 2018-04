Viele Menschen fühlen sich mit ihren tagtäglichen Problemen alleingelassen. Joachim Ragnitz, ifo-Institut

Ragnitz: Es geht nur über starke Investitionen in Bildung und die Innovationsförderung. Das wird aber nicht kurzfristig helfen, sondern erst mittelfristig. Es wird sich also so schnell nichts an Niedriglöhnen und ungünstigen Karrierechancen ändern.



heute.de: Sie klingen nicht optimistisch.



Ragnitz: Ich gelte auch nicht als Optimist; ich habe ja den negativen Ruf der "Kassandra des Ostens". (lacht) Mir geht es gewiss nicht darum, den Osten schlechtzumachen, sondern Handlungsbedarfe aufzuzeigen. Es gibt eben ganz viele Probleme, und ich sehe, dass die Ungleichheit zwischen Ost und West, aber auch zwischen ländlichem Raum und Wirtschaftszentren in ganz Deutschland in Zukunft eher wächst als abnimmt. Bundespolitiker sehen das oft nicht, weil sie eben nicht in ausgezehrten Orten tagen, sondern in hübschen Kurorten wie heute in Bad Schmiedeberg und dann ein Zerrbild der Gesamtlage erhalten. Das führt auch dazu, dass sich viele Menschen mit ihren tagtäglichen Problemen alleingelassen fühlen.