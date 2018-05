Der Münchner Ballistikexperte Professor Robert Schmucker hält das für bloße Propaganda. Schmucker ist renommierter Raketenforscher am Lehrstuhl für Raumfahrttechnik der TU München. Er sagt gegenüber heute.de, Hwasung-15 sei "wahrscheinlich eher eine Hwasong-14", also eine Rakete von älterer Bauart. "Wenn es eine neue Rakete sein sollte, wäre das unglaubwürdig". Grundsätzlich hält Schmucker Nordkorea gar nicht für potent genug, neue Raketen zu entwickeln: "Es wäre die fünfte neue Rakete, die Nordkorea dieses Jahr entwickelt haben will. Und das bei einem Land, das nichts hat. Das ist unrealistisch", sagt er.