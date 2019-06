Die Informationen sind eine Geisel politischer und militärischer Interessen.

heute.de: Was halten Sie für wahrscheinlicher?



Schulze: Eher werden die USA Strafaktionen in Erwägung ziehen. Vielleicht ähnlich wie am 7. April 2017, als Trump einen Raketenangriff auf einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien als Vergeltung für einen Chemiewaffenangriff angeordnet hatte. So könnten die USA die Informationen zu den Angriffen auf die beiden Schiffe im Golf von Oman noch als Trumpf ausspielen, um eine solche Strafaktion zu rechtfertigen.