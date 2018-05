... ist Professor für Neueste und Zeitgeschichte an der Universität Santiago de Compostela und war bis Oktober 2017 auch am Lehrstuhl für Europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.



Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem iberische Geschichte des 20. Jahrhunderts, Nationalismus in vergleichender Perspektive, spanischer Nationalismus und europäische Nationalbewegungen.

Bildquelle: Núñez Seixas