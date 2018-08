In der Tat ist Wirecard auf die Abwicklung von Online-Zahlungen spezialisiert und betreibt so nur einen Bruchteil der Aktivitäten, die Banken ihren Kunden bieten. Und an diesen Aktivitäten will Christian Sewing bei der Deutschen Bank festhalten: Zwar sei es nicht sein Ziel, in allen Bereichen an der Weltspitze zu sein. Doch stehe die Deutsche Bank in bestimmten Bereichen weltweit in Top-Positionen, etwa im Devisenhandel. Deshalb, und weil die vielen Firmenkunden es verlangten, müsse die Deutsche Bank auch weiterhin im zuletzt schwächelnden Investmentbanking aktiv bleiben. Vor allem aber müsse die globale Ausrichtung der Bank bestehen bleiben. "Diese globale Aufstellung, davon bin ich zutiefst überzeugt, ist heute für unsere Volkswirtschaft so wichtig wie seit dem Fall der Mauer nicht mehr."



Dabei ist für die Deutschbanker auch klar: "Der Konsolidierungsdruck in Europa wird noch erheblich zunehmen", Fusionen und Übernahmen im Europäischen Bankensystem würden also kommen. "Europa braucht nicht möglichst viele Banken, Europa braucht vor allem starke Banken." Kein Zweifel, dass er die Deutsche Bank hier verortet.