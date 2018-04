Mesežnikov: Ich denke, gerade der schreckliche Mord hat die Menschen sehr berührt. Das hat sie aufgeweckt. Die Slowakei ist kein Land, in dem die Demokratie in einer idealen Lage ist. Klientelismus und Korruption gibt es hier schon ziemlich lange. Aber dass es so weit kommt, dass ein sympathischer, junger Journalist und seine Verlobte ermordet wurden, hat die Menschen ziemlich verärgert. Die Slowaken zeichnen sich zwar nicht durch ein besonders heißes Temperament aus, aber in kritischen Situationen können sie sich mobilisieren.