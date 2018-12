Beim Hackerkongress in Leipzig geht es auch um IT-Sicherheit.

Quelle: Peter Endig/dpa

Handelsübliche Geräte für das vernetzte Heim bergen nach Angaben eines Experten eklatante Sicherheitsmängel. So könne etwa die Gerätesoftware einer Glühbirne als Netzwerkteilnehmer so manipuliert werden, dass diese auf das komplette lokale Netzwerk zugreifen könne. Das erklärte IT-Experte Michael Steigerwald auf dem Chaos Communication Congress in Leipzig.



Er appellierte an die Hersteller von Geräten für das "Smart Home", bei deren Einbindung im Internet die Sicherheit deutlich zu verbessern.