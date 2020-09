Die Regierung von Victoria wollte den Katastrophenzustand um Mitternacht aufheben. Gebannt ist die Gefahr trotzdem nicht. Mehr als 20 Feuer brennen in dem südlichen Bundesstaat weiter. Für den Mount-Buffalo-Nationalpark und seine Umgebung gab es eine Notfallwarnung.



Die für Katastrophen zuständige Ministerin, Lisa Neville, nannte den Regen am Samstag "willkommen", warnte aber zugleich vor möglichen plötzlichen Überschwemmungen. "Es klingt bizarr in einer solchen Brandsituation. Aber es ist auch außergewöhnlich gefährlich für unsere Feuerwehr- und Rettungsleute", sagte sie Reportern in Melbourne.