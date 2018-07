Dussel Peters: Er steht für den Versuch, eine Sozialdemokratie zu etablieren, die es so in Mexiko und Lateinamerika noch nicht gibt, aber die man in dieser Form in Deutschland oder in Europa seit über 100 Jahren kennt. Die linken und rechten Lager sind ansonsten ja ideologisch sehr weit auseinander. Es gibt in dieser neuen linken Bewegung Morena, die in eigenen Fragen sehr weit links einzuordnen sind, aber eben auch Kräfte, die eher rechts stehen. Und diese unterschiedlichen Kräfte einzubinden ist der Versuch von Morena.