Für deutsche Nutzer soll sich im Internet nicht viel ändern. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Nach dem Aus für die Netzneutralität in den USA sieht Rene Arnold vom Wissenschaftlichen Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste wenig Grund zur Beunruhigung. Großkonzerne wie Google und Amazon hätten bereits jetzt die Möglichkeit, Inhalte in besserer Qualität an Verbraucher zu liefern.



Google beispielsweise betreibe viele eigene Infrastrukturen wie Unterseeleitungen, die beliebte Inhalte vorladen können. Die Auswirkungen des US-Beschlusses in Europa schätzt Arnold gering ein.