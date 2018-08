Aber viele Länder wollen sich in ihrer Waffenentwicklung nicht einschränken lassen. So besteht kaum Zweifel, dass die USA, Russland, China, Israel, Südkorea und Großbritannien an solchen Systemen arbeiten. Sie existierten schon, sagt Neil Davison vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Es wacht über die Einhaltung des humanitären Völkerrechts, die weltweit anerkannten Genfer Konventionen und ist besorgt über die Entwicklung. "Angriffe sind streng auf militärische Ziele zu beschränken", heißt es in den Genfer Konventionen etwa. "Menschen müssen genügend Kontrolle behalten, um legale Entscheidungen zu treffen", so Davison.