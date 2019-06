Das Unwetter setzte auch eine Autobahn bei Berlin unter Wasser.

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Nach zum Teil starken Unwettern mit mehreren Verletzten soll sich die Wetterlage in Deutschland am Donnerstag beruhigen. Bundesweit sei die Unwettergefahr deutlich geringer, als noch am Mittwoch, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Stark betroffen war am Mittwoch Berlin mit Windböen von rund 110 Stundenkilometern, starkem Regen und Gewitter. Straßen wurden überflutet.



Auch in anderen ostdeutschen Bundesländern gab es Berichte über heftige Unwetter mit Verletzten und Sachschäden.