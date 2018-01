Zumindest zeigen Studien nach Angaben des Wetterdienstes Méteo France, dass das Gebiet, in denen die Stürme ihre maximale Intensität erreichen, sich in den vergangenen 35 Jahren auf der Nord- wie auf der Südhalbkugel in Richtung der Pole bewegt hat. Dies könnte auf die Ausdehnung der Tropen, also des Gebiets beiderseits des Äquators, zurückzuführen sein, wo ein heißes und feuchtes Klima vorherrscht.