Experten im Finanzministerium rücken von dem Konzept Digitalsteuer ab. Quelle: Arno Burgi/dpa

Im Bundesfinanzministerium gibt es erhebliche Zweifel an einer stärkeren Besteuerung von US-Internetkonzernen wie Google oder Amazon. Eine "Dämonisierung der Digitalunternehmen" sei nicht zielführend, heißt es der "Bild" zufolge in einem vertraulichen Papier aus dem Leitungsstab des Ministeriums.



Stattdessen solle man sich auf Maßnahmen gegen Gewinnverlagerungen konzentrieren. Bei einer stärkeren Besteuerung werden zudem Gegenmaßnahmen für deutsche Unternehmen in den USA befürchtet.