Ganz viele polnische Staatsbürger beispielsweise, die in Deutschland unter der Woche arbeiten und am Wochenende wieder nach Hause zu ihren Familien fahren, "verdienen hier Geld, zahlen Steuern - die bekommen das deutsche Kindergeld völlig rechtmäßig", so Sell weiter. "Wir haben hier mittlerweile über 500.000 Bulgaren und Rumänen, die sozialversicherungspflichtig arbeiten in vielen Branchen, die auf sie angewiesen sind. Die werden jetzt in Kollektivhaft genommen für eine kleine Gruppe, wo tatsächlich eklatanter Missbrauch betrieben wird. Hier erwarte ich, dass der Rechtsstaat mit all seinen zur Verfügung stehenden Mitteln da rangeht, aber das kann man ja jetzt nicht Hunderttausenden europäischen Arbeitnehmern in die Schuhe schieben."