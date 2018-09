Rörig forderte eine stärkere Rolle des Staates in der Aufarbeitung kirchlicher Missbrauchsfälle. "Gerade weil Staat und Kirche Partner sind, ist hier auch der Staat gefragt", sagte er. Er trage Verantwortung auch für die Kinder, "die sich in Obhut der Kirche befinden". Dazu forderte Rörig von der Bundesregierung entsprechende Verträge zwischen Bund, Ländern und Kirchen. Sie sollten ein Recht auf Akteneinsicht für Betroffene schaffen, Ermittlungs- und Zugangsbefugnisse sowie Ansprüche auf Entschädigung regeln. Dem Staat könne "nicht an einer Kirche gelegen sein, die jede Glaubwürdigkeit verliert". Viele Kirchenvertreter spürten, dass es so nicht weitergehe.