Giffey will die Schulen beim Kampf gegen Mobbing unterstützen. Quelle: Peter Steffen/dpa

Mit einem neuen Aufklärungsprogramm will Jugendministerin Franziska Giffey (SPD) gegen Antisemitismus und Mobbing an deutschen Schulen vorgehen. Antisemitismus an Schulen sei ein großes Problem und für die Lehrkräfte allein nur schwer zu bewältigen, sagte sie der "Rheinischen Post". Deshalb bräuchten Lehrer mehr Hilfe, etwa bei der Schulsozialarbeit und im Umgang mit Eltern.



In einem ersten Schritt werde man 170 Anti-Mobbing-Profis an ausgewählte Schulen schicken, kündigte Giffey an.