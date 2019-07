Viele erwarten eine ähnliche Infrastruktur wie im Tal: leicht zu gehende Wege, Sicherungen an gefährlichen Stellen, Hütten mit Hotelcharakter. Tatsächlich sind die Berge aber völlig anders, sie sind eine Art von Wildnis. Thomas Bucher, Deutscher Alpenverein

Dabei könnte es so einfach sein. "Der häufigste Fehler unter Wanderern ist wohl die falsche Selbsteinschätzung und die daraus resultierende falsche Tourenplanung", sagt Simon Schöpf vom Österreichischen Alpenverein. "Vor allem bei Einsteigern gibt es oft eine 'Das schaff' ich schon"-Mentalität, die bei fehlendem Training allerdings fatal sein kann", warnt Schöpf. Die Situation könne "schnell brenzlig werden", wenn etwa ein unerfahrener Wanderer sich "in ein ausgesetztes und steiles Gelände begibt, dabei noch zu spät startet und in ein Sommergewitter gerät".



Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein findet, dass viele Menschen falsche Vorstellungen von den Bergen hätten. "Viele erwarten eine ähnliche Infrastruktur wie im Tal: leicht zu gehende Wege, Sicherungen an gefährlichen Stellen, Hütten mit Hotelcharakter. Tatsächlich sind die Berge aber völlig anders, sie sind eine Art von Wildnis", sagt Bucher. "Darauf muss man sich einstellen. Genau wegen dieser Andersartigkeit sind die Berge so attraktiv."