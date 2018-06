Was kann der Besitzer tun, um seinen Pool sauber zu halten, in dem sich möglichst niemand Krankheiten holt? Anders als in öffentlichen Bädern ist zu Hause der private Besitzer selbst für seinen Pool verantwortlich. Er muss sich natürlich nicht an die Bäderhygieneverordnung halten, kann aber im Zweifelsfall durchaus zivilrechtlich haftbar gemacht werden.