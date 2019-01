heute.de: Pro Asyl fordert angesichts der abnehmenden Zahl der Asylanträge, mehr aus Seenot Gerettete aufzunehmen. Wie sehen Sie das?



Bendel: Das ist eine Frage des politischen Willens, nicht der Kapazitäten. Ich denke, die Bundesregierung würde fürchten, damit einen "Pull-Faktor" zu schaffen, also attraktiver für Migranten zu werden. Das will sie natürlich vermeiden, auch im Kontext der aktuellen EU-Politik, in der sich ja immer weniger Staaten bereit erklären, noch Flüchtlinge aufzunehmen. Es liegt aber Potenzial in der Aufnahmebereitschaft der Kommunen.