Es ist durchaus üblich, die Effekte von Luftschadstoffen und daher auch von NO2 am Menschen zu untersuchen, denn das ist notwendig, um unabhängige Wirkungen zu erkennen und Grenzwerte festlegen zu können. Speziell bei NO2 stellt sich immer die Frage, ob die Effekte, die wir in der Umwelt sehen (also z. B. bei Aufenthalt an stark befahrenen Straßen), nur durch den Feinstaub entstehen oder ob NO2 auch unabhängig davon Wirkungen hat. Hierfür werden Studien durchgeführt, welche die Belastungen gegenüber NO2, die wir typischerweise in der Umwelt haben, im Labor nachstellen, allerdings ohne die anderen Schadstoffe. Durch diese Studien konnte gezeigt werden, dass NO2 auch unabhängig von Feinstaub eigene Wirkungen hat. Diese Informationen sind notwendig, um entsprechende gesetzliche Regulierungen zu erzielen.