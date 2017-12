Schröter: Der IS wollte mit seinen öffentlichen Auftritten vor allen Dingen im Internet unterschiedliches bewirken. Zum einen natürlich rekrutieren, Anhänger mobilisieren. Zeigen, dass er stark ist. Aber er wollte auch Leute abschrecken. Er wollte zeigen: "Schaut mal, was wir alles können. Legt euch nicht mit uns an." Und gerade die ganzen Warnungen davor, dass man ja auch in Europa, in westlichen Ländern zuschlagen könne, die waren eigentlich so gedacht, dass man besser die Finger davon lässt. Das ist natürlich nicht aufgegangen glücklicherweise, dieses Kalkül.