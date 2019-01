Verbrannte Erde: Explosion an Pipeline in Mexiko.

Quelle: Claudio Cruz/AP/dpa

Die Explosion einer Benzinleitung in Mexiko hat nach neuen Erkenntnissen 89 Menschen das Leben gekostet. 51 Verletzte würden noch behandelt, teilten die Behörden mit. An der Leitung in Tlahuelilpan war ein Leck entstanden, Anwohner wollten sich Benzin in Eimern und Kanistern holen, als die Leitung explodierte.



Die Flammen schlugen 20 Meter hoch. Der Boden wurde verkohlt. Die Bevölkerung müsse besser über die Risiken des Benzin-Diebstahls aufgeklärt werden, hieß es von Regierungsseite.