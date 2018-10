Polizisten vor einem Berufsschulgebäude in Kertsch Quelle: dpa

Bei einer Explosion in einer Schule auf der Halbinsel Krim soll nach Angaben der Behörden eine Bombe hochgegangen sein, die mit Metallteilen gefüllt war. Bombenspezialisten suchten den Tatort in der Berufsschule bereits nach den Gegenständen ab, teilte das Staatliche Ermittlungskomitee in Kertsch mit.



Bei den 18 Toten soll es sich vor allem um Jugendliche handeln, die sich in der Kantine der Schule aufhielten. Insgesamt seien mehr als 50 Menschen verletzt worden.