Sicherheitskräfte inspizieren einen Tatort. Archivbild Quelle: -/AP/dpa

Auf einer Wahlveranstaltung in Afghanistan sind mindestens 15 Menschen durch die Explosion einer Bombe getötet worden. Mindestens 33 weitere seien bei dem Anschlag im Bezirk Rostak in der Provinz Tachar verletzt worden, sagten Mitglieder des dortigen Provinzrates.



Die Bombe war an einem Motorrad angebracht und explodierte kurz vor der Rede einer Kandidatin, die überlebte. Die radikalislamischen Taliban hatten angekündigt, die für den 20. Oktober angesetzte Parlamentswahl zu sabotieren.