Augenzeugen sprachen von einem Bild der Verwüstung, nachdem ein nach ersten Erkenntnissen mit Sprengstoff beladener Lastwagen an einem Kontrollpunkt in die Luft flog. Über Mogadischu stieg eine große Rauchwolke auf. Nach Angaben eines anderen Polizeisprechers wurden durch die schwere Explosion am frühen Morgen auch zwei Minibusse mit Schulkindern an Bord schwer beschädigt. Augenzeugen berichteten von aufgerissenen Karosserien.