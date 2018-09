Wieder kam es zu einem Anschlag in Afghanistans Hauptstadt Kabul. Quelle: Massoud Hossaini/MH/AP/dpa

Bei einem schweren Anschlag der radikalislamischen Taliban sind im Zentrum der afghanischen Hauptstadt mindestens 40 Menschen getötet und 140 verletzt worden. Das sagte Wahidullah Madschroh, Sprecher des Gesundheitsministeriums.



Der Attentäter war mit einem mit Sprengstoff vollgepackten Krankenwagen in eine schwer bewachte Straße hineingefahren, an der auch viele ausländische Botschaften liegen. Dort zündete er seine Ladung an einem Sicherheitsposten nahe einem Gebäude des Innenministeriums.