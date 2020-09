Löscharbeiten nach einer Explosion in einer Bäckerei in Gaza.

Quelle: Ashraf Amra/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Die Zahl der Toten bei einer Explosion und einem Brand in einer Bäckerei im Gazastreifen ist auf zehn gestiegen. Die Todesopfer sind sechs Minderjährige, zwei Frauen und zwei Männer. Insgesamt seien 58 Menschen verletzt worden. Sieben Menschen in kritischem Zustand seien in israelische Krankenhäuser gebracht worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit.



Der Vorfall ereignete sich in dem Flüchtlingslager Nuseirat. Laut Polizei ergaben erste Ermittlungen, dass Gasflaschen explodiert seien. Das Golfemirat Katar kündigte eine Soforthilfe für die Betroffenen von umgerechnet rund 1,8 Millionen Euro an.