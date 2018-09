Explosion in Leicester. Quelle: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Beim Einsturz eines zweigeschossigen Gebäudes in der mittelenglischen Stadt Leicester sind am Sonntagabend vier Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurden nach Angaben der Rettungsdienste "in kritischem Zustand" ins Krankenhaus gebracht.



Berichten zufolge war dem Einsturz eine Explosion vorausgegangen. Augenzeugen berichteten über einen lauten Knall und eine heftige Erschütterung. Viele Rettungskräfte waren im Einsatz. Anzeichen für einen Terroranschlag gab es am Abend nicht.