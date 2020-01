Feuerwehreinsatz in Neu Delhi. Archivbild

Quelle: Manish Swarup/AP/dpa/Archivbild vom 08.12.2019

In der indischen Hauptstadt Neu Delhi ist eine Batteriefabrik in Brand geraten und eingestürzt. Drei Menschen seien aus den Trümmern gerettet worden, teilte die Feuerwehr mit. 13 Feuerwehrleute und ein Mitglied des Sicherheitspersonals hätten Verletzungen erlitten.



Es wird befürchtet, dass noch Personen in dem Gebäude eingeschlossen sind. 35 Feuerwehrautos seien im Einsatz. Ein Augenzeuge sagte, er habe am frühen Morgen eine Explosion gehört. Arbeiter seien zu diesem Zeitpunkt nicht in der Fabrik gewesen, hieß es.